Андрей Арямнов занял девятое место на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов занял девятое место в категории до 109 кг в двоеборье на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом упражнении (рывке) белорус, который вернулся на помост после длительного перерыва, показал результат 182 кг, в толчке он выполнил только первую попытку - 210 кг. В двоеборье он набрал сумму в 392 кг.

Победил Симон Мартиросян - 435 кг (195 кг+240 кг). Вторым стал Янь Же из Китая - 419 кг (196 кг+223 кг), а бронзовая награда в двоеборье у Аркадиуша Михальского из Польши - 403 кг (175 кг+228 кг).

До старта на планетарном форуме в тренерском штабе белорусской команды подчеркивали, что старт в Туркменистане для Арямнова будет контрольным. Олимпийскому чемпиону необходимо набрать кондиции и получить соревновательную практику перед Токио-2020.

Чемпионат мира в Ашхабаде продолжится 10 ноября выступлением тяжеловесов в категории свыше 109 кг. Беларусь представят Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик.-0-