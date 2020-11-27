Андрей Башко стал новым спортивным директором ФХБ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом спортсмен Андрей Башко стал новым спортивным директором Федерации хоккея Беларуси. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Ранее Андрей Башко уже работал в спортивном менеджменте. На прошедших в 2019 году в Минске II Европейских играх функционер работал в качестве менеджера по управлению спортивными объектами.

"Для меня это новый вызов, возможность остаться в любимом деле и принести пользу белорусскому хоккею уже в ином качестве, - рассказал новый спортивный директор ФХБ. - Одними из приоритетных направлений для себя я вижу обеспечение преемственности игроков национальной сборной за счет построения четкой системы подготовки в детско-юношеском хоккее, развитие конкурентного внутреннего чемпионата".

На новом посту в компетенцию Андрея Башко войдет развитие института сборных, комплектование национальной сборной Беларуси, работа по совершенствованию подготовки юных хоккеистов, разработка регламентирующих документов соревнований под эгидой ФХБ.

"Назначение на пост спортивного директора бывшего спортсмена - наше осознанное решение. Человек, который не понаслышке знает о потребностях профессиональных хоккеистов, успевший побывать "по обе стороны баррикад, уверен, сможет создать максимально благоприятные условия для развития нашего вида спорта. Андрей Александрович умеет побеждать, что он не раз доказывал в своей игровой карьере, думаю, он сможет помочь добиться новых побед и нашим командам. Уверен, что его знания и накопленный опыт помогут нам выстроить эффективную вертикаль сборных команд", - прокомментировал назначение председатель ФХБ Дмитрий Басков.

За свою игровую карьеру Андрей Башко успел поиграть не только в чемпионате Беларуси, но и в ряде клубов КХЛ ("Амур" Хабаровск, "Динамо-Минск"), в Украине ("Кременчуг") и ОАЭ ("Абу Даби Стормз"). В качестве игрока он дважды становился чемпионом Беларуси и девять раз призером турнира. Кроме того, в игровой биографии 38-летнего специалиста значится также чемпионство в Кубке Шпенглера и серебро чемпионата Украины.

Андрей Башко выступал в составах юниорской, молодежной и национальной сборных Беларуси.-0-