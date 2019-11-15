Андрей Скабелка лидирует среди претендентов на престижную спортивную премию в Казахстане

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Скабелка лидирует в номинации "Лучший тренер по зимним видам спорта" Национальной спортивной премии года. Такая информация размещена на сайте НОК Казахстана, сообщает БЕЛТА.

Андрей Скабелка, который является главным тренером "Барыса" из Астаны, выступающего в чемпионате КХЛ, идет на первом месте со значительным преимуществом. Голосование продлится до 29 ноября.

В минувшем сезоне под руководством белоруса "Барыс" дошел до полуфинала Восточной конференции КХЛ, набрав в регулярном чемпионате 86 очков и заняв второе место. Сборная Казахстана под его руководством выиграла домашний чемпионат мира в дивизионе 1А, пробившись в элиту. В настоящее время "Барыс" с 33 очками расположился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, отставая от лидера, "Ак Барса", на 10 баллов.

Национальная спортивная премия года, учрежденная по инициативе президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева начала свою историю в 2015 году. Лауреатов определяют путем открытого голосования на сайте olympic.kz. Церемония вручения премии пройдет 30 ноября в ЦКЗ "Казахстан" в Нур-Султане.-0-