9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий национальной сборной Беларуси и "Гомеля" Андрей Соловей впервые признан лучшим футболистом Беларуси. Таков итог традиционного ежегодного опроса, в котором приняли участие белорусские футбольные специалисты и спортивные журналисты. Церемония подведения итогов футбольного сезона "Звездный мяч - 2021" прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившемся сезоне 26-летний форвард гомельчан также стал лучшим нападающим белорусского первенства. Забив 18 мячей, Андрей Соловей занял второе место в бомбардирской гонке, всего на один гол отстав от лучшего снайпера нападающего чемпиона Беларуси солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо. Гамбийский легионер солигорского клуба также назван лучшим игроком и самым полезным футболистом 31-го чемпионата Беларуси.

Лучшими по игровым амплуа стали вратарь Павел Павлюченко ("Рух", Брест), защитник Андрей Бацула ("Динамо", Минск) и полузащитник Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов).

Лучшим тренером Беларуси и национального чемпионата признан Иван Биончик, под руководством которого футболисты "Гомеля" остановились в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место.

В командных номинациях бронзовый призер минское "Динамо" удостоено призов "Справедливой игры" (как самая дисциплинированная команда) и "Двумя составами" (за успешное выступление "основы" и "дубля"). Приз "Зрительских симпатий" достался футболистам "Гомеля". Кроме того, гомельчане вместе с обладателем серебряных медалей борисовским БАТЭ стали обладателями приза "За волю к победе", одержав по четыре виктории в матчах, по ходу которых были в роли догоняющих.

В других номинациях призов удостоены:

женский футбол - Анна Пилипенко ("Динамо-БГУФК", Минск);

лучший тренер женского футбола - Юрий Малеев (сборная Беларуси, "Динамо-БГУФК", Минск);

мини-футбол (мужчины) - Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель);

мини-футбол (женщины) - Наталья Васильева;

пляжный футбол - Никита Чайковский;

судейская бригада - Виталий Севостьяник, Сергей Фиринович, Сергей Гидревич.

Первым обладателем приза лучшему футбольному комментатору стал Павел Баранов (телеканал "Беларусь 5").

Приз "За особый вклад в развитие массового футбола в Беларуси" получили Сергей Бычков (организатор региональных лиг, детских турниров и фестивалей) и Анатолий Усенко (проект "Футбол в каждое сердце", мастер-классы для детей-сирот с особенностями развития, ветеранский футбол).

Подводя итоги сезона, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов отметил эффективность проектов АБФФ по развитию инфраструктуры и массового футбола. За прошедший год в Беларуси было уложено семь полноразмерных полей с искусственным покрытием (в Марьиной Горке, Светлогорске, Барановичах, Речице, Могилеве, Молодечно, Борисове) и 31 мини-площадка размером 20x40 с искусственным покрытием.-0-