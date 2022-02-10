Анна Гуськова об итогах командного микста: "Это пинок для нас"

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Фристайлистка Анна Гуськова прокомментировала выступление белорусской команды по лыжной акробатике в олимпийском командном турнире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Здорово, что в программе Олимпиад появились командные соревнования, мы могли привезти домой сразу несколько медалей. На данный момент я расстроена, пусть и наша команда выступила хорошо. Не скажу, что кто-либо из нас что-то сделал не так. Прыжки были крутые, чистые, красивые. Но результат - это некий пинок для нас. Мы еще покажем и докажем, что команда Беларуси может добиваться более высоких результатов", - отметила олимпийская чемпионка Пхенчхана.

Золото командного турнира на Играх в Пекине завоевали лыжные акробаты из США, серебро - у фристайлистов из Китая, бронза досталась канадским спортсменам. Сборная Беларуси в составе Анны Гуськовой, Станислава Гладченко и Максима Густика заняла шестое место.-0-

Фото Андрея Покумейко