Антон Смольский занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

10-километровую дистанцию Антон Смольский преодолел за 23 мин. 55,8 сек., проиграв победителю - лидеру общего зачета французу Кентену Фийону Майе 32,1 сек. Второй результат на финише показал представитель Германии Бенедикт Долль, опередивший Антона Смольского на 24,9 сек. В отличие от двух первых призеров, прошедших оба рубежа на ноль, белорус промахнулся последним выстрелом на стойке и заехал на один штрафной круг.

Этот подиум стал для Антона Смольского вторым личным в сезоне: ранее спортсмен поднимался на третью ступень пьедестала по итогам спринтерской гонки в Хохфильцене.

В воскресную гонку преследования квалифицировались еще три белорусских биатлониста. Максим Воробей допустил один неточный выстрел и занял итоговое 28-е место, Никита Лобастов стал 47-м (1 промах), Дмитрий Лазовский - 55-м (2). Роман Елетнов с четырьмя штрафными кругами расположился на 88-й позиции.

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге продолжится двумя эстафетами. Женская гонка состоится завтра (начало в 16.30 по белорусскому времени), мужская - в субботу. На 16 января запланированы две гонки преследования.-0-