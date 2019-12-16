Антонина Кошель и Юрий Шевцов получили награды НОК Беларуси

Антонина Кошель и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Фото НОК Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония чествования именитых в прошлом атлетов и руководителей, оказавших содействие в продвижении спорта и олимпийских идеалов, состоялась на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Почетной грамотой НОК в свой 60-летний юбилей отмечен именитый в прошлом гандболист, а ныне главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Шевцов.

Юрий Шевцов и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Фото НОК Беларуси

За вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси благодарностями НОК награждены олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель и занимавший должность вице-президента НОК Беларуси с 2017-2019 годах Семен Шапиро.

За заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси медалью НОК "За выдающиеся заслуги" награжден председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация каноэ" Валентин Байко.-0-