Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге WTA

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выбыла в 1/8 финала турнира в Риме и сейчас у нее 6195 очков.
Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 16-й позиции в рейтинге WTA, имея 3526 очков. Александра Саснович занимает 103-е место, набрав 788 баллов. У Ольги Говорцовой 586 очков и 138-я позиция.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 10175 очков.
2. Наоми Осака (Япония) - 7461.
3. Симона Халеп (Румыния) - 6520.
4. Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.
5. София Кенин (США) - 5865.
6. Элина Свитолина (Украина) - 5835.
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.
8. Серена Уильямс (США) - 4791.
9. Ига Свентек (Польша) - 4435.
10. Каролина Плишкова (Чехия) - 4345.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на 77-е место (937 очков), Илья Ивашко находится на 91-й позиции (830), Владимир Игнатик - на 352-й строке (129).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11063.
2. Даниил Медведев (Россия) - 9793.
3. Рафаэль Надаль (Испания) - 9630.
4. Доминик Тим (Австрия) - 8445.
5. Стефанос Циципас (Греция) - 7430.
6. Александр Зверев (Германия) - 7115.
7. Андрей Рублев (Россия) - 6009.
8. Роджер Федерер (Швейцария) - 5605.
9. Маттео Берреттини (Италия) - 3958.
10. Диего Шварцман (Аргентина) - 3465.-0-