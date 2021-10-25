Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выиграла лишь один матч на турнире в Москве и потеряла 365 рейтинговых очков. Сейчас у нее 6750 баллов. Победительница турнира в российской столице эстонка Анетт Контавейт поднялась с 20-й на 14-ю строку мирового рейтинга. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию, занимая 27-е место (2201 очко). Александра Саснович находится на 86-й строке (850), Ольга Говорцова занимает 134-е место (567).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9076 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6750;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5320;

4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4708;

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;

6. Элина Свитолина (Украина) - 4096;

7. Мария Саккари (Греция) - 4005;

8. Унс Джабир (Тунис) - 3455;

9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3365;

10. Наоми Осака (Япония) - 3326.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко занимает 46-е место (1253 очка), у Егора Герасимова 105-я позиция (744). На этой неделе оба белорусских теннисиста выступают на турнире категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге. Сегодня Егор Герасимов в решающем поединке за выход в основную сетку встретится с молдавским теннисистом Раду Алботом (123-й номер рейтинга АТР). Завтра Илья Ивашко в 1/16 финала сыграет с сербом Ласло Дьере (52).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 9630;

3. Стефанос Циципас (Греция) - 7930;

4. Александр Зверев (Германия) - 6680;

5. Рафаэль Надаль (Испания) - 5635;

6. Андрей Рублев (Россия) - 5560;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 4688;

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 3615;

9. Доминик Тим (Австрия) - 3405;

10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3370.-0-