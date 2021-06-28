Арина Соболенко победила на старте Уимблдонского турнира

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победно начала выступление на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/64 финала женского одиночного разряда Арина Соболенко обыграла румынку Монику Никулеску, занимающую 191-е место в мировом рейтинге, - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Во втором раунде белоруска встретится с победительницей матча между британкой Кэти Бултер (219) и американской теннисисткой Даниэль Лао (239).

Также сегодня белорус Егор Герасимов (73) на старте мужского одиночного разряда сыграет с британцем Джеем Кларком (230).

Завтра Виктория Азаренко (14) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (161). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американкой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной представительницей США Коко Вандевеге (203).

Илья Ивашко (79) начнет третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" матчем с испанцем Хауме Муньяром (69).

Матчи Уимблдонского турнира пройдут с 28 июня по 10 июля. В этом году его общий призовой фонд составит 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-