Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне с общим призовым фондом $650 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда белоруска встречалась с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой (66) и за полтора часа уступила в двух сетах - 4:6, 4:6. На старте соревнований Арина Соболенко уверенно переиграла российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (104) - 6:3, 6:0. В прошлом году Арина Соболенко была победительницей этого турнира. В первом матче парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили в двух партиях белорусско-украинский дуэт Лидия Морозова / Катерина Бондаренко - 6:3, 7:5. В четвертьфинале Соболенко и Мертенс будут соперничать с румыно-японским дуэтом Моника Никулеску / Мисаки Дои.

Еще одна белоруска Александра Саснович (69) в 1/16 финала одиночного разряда обыграла немку Анну-Лену Фридзам (141) - 6:2, 6:3, а во втором круге 8 января встретится с китайской теннисисткой Ван Цян (28).

Соревнования в Шэньчжэне завершатся 11 января.-0-