Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Дохе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (8-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска за два с половиной часа уступила в трехсетовом поединке испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (16) - 2:6, 6:7 (5:7), 3:6. В четвертьфинале испанка сыграет с гречанкой Марией Саккари (25).

До этого еще одна белоруска Виктория Азаренко (14) в поединке 1/8 финала обыграла в двух партиях представительницу Германии Лауру Зигемунд (56) - 6:4, 6:2. В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. В первом раунде Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (39) - 6:2, 6:3. На старте парного разряда Виктория Азаренко и Элина Свитолина проиграли российско-немецкому тандему Елена Веснина / Лаура Зигемунд - 6:4, 5:7, 8:10.

На турнире во французском Лионе белоруска Александра Саснович (96) в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с француженкой Кларой Бюрель (218).-0-