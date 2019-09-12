Арина Соболенко сыграет с Еленой Остапенко в 1/8 финала теннисного турнира в Китае

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня проведет свой первый матч на турнире в китайском Шэньчжоу с призовым фондом $1,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая находится на 75-м месте в мировом рейтинге. Это будет их первая встреча на турнирах под эгидой WTA. В первом матче турнира в Шэньчжоу Елена Остапенко победила китаянку Ю Сяоди (246-й номер мирового рейтинга).

В случае успеха в сегодняшнем поединке Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (23).

Турнир в Шэньчжоу завершится 15 сентября.-0-