Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, обыграла россиянку Дарью Касаткину (71-й номер рейтинга WTA) - 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в стартовом поединке американку Джессику Пегулу (60) - 6:3, 6:1. В 1/16 финала Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино (84) и Унс Джабир из Туниса (35).

Ранее две белоруски выбыли из одиночного разряда "Ролан Гаррос" после поединков второго раунда. Виктория Азаренко (14) проиграла словацкой теннисистке Анне Шмидловой (161) - 2:6, 2:6. В 1/64 финала Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (73) - 6:1, 6:3. Александра Саснович (96) уступила в 1/32 финала француженке Каролин Гарсии (45) - 6:7 (5:7), 2:6. На старте белоруска выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) - 6:2, 2:6, 6:3.

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс встретятся с румынским дуэтом Ирина Бегу / Ралука Олару. Александра Саснович и украинка Марта Костюк сыграют со словенско-чешским тандемом Луция Градецкая / Андрея Клепач. Белорусско-украинская пара Вера Лапко / Даяна Ястремская проиграла в 1/32 финала американскому дуэту Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад - 4:6, 6:4, 3:6.-0-