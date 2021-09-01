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01 сентября 2021, 23:41

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала US Open

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда вторая ракетка мира всего за час без проблем обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет американка Даниэль Коллинз (29). В 1/64 финала Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.

Еще одна белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаенко (19) во втором круге переиграла в двух партиях итальянку Ясмин Паолини (99) - 6:3, 7:6 (7:1), а в 1/16 финала встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (10).

В 1/64 финала мужского турнира белорус Илья Ивашко (53) переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Следующим соперником Ивашко будет канадский теннисист Вашек Поспишил (58).-0-

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