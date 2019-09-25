Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухани

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Ухани (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке третьего раунда одиночного разряда Арина Соболенко встречалась с голландской теннисисткой Кики Бертенс (8) и уверенно выиграла первый сет всего за 22 минуты - 6:1. Во второй партии белоруска вела 5:1, при счете 5:3 имела матчбол на своей подаче, но затем у нее случился непонятный спад, и соперница, взяв 5 геймов подряд, вышла вперед - 6:5. Все же Арина Соболенко сравняла счет - 6:6, а потом в упорнейшем тай-брейке дожала голландку - 11:9.

Второй сет продолжался чуть больше часа. В четвертьфинале Арина Соболенко будет соперничать с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (50). В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухани, обыграв в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.

В 1/8 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сегодня сыграют с американо-украинским тандемом Дезайр Кравчик / Людмила Киченок. Белорусско-американский дуэт Александра Саснович / София Кенин будет соперничать с голландско-немецкой парой Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.-0-