Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухани

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за выход в финал белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, встречалась с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти и выиграла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии Арина Соболенко также была сильнее - 6:4.

Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда белоруска выиграла - 7:6, 6:4. Затем Арина Соболенко стала победительницей этих соревнований, одолев в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

В полуфинале парного разряда нынешнего турнира Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.

На мужском турнире в китайском Чэнду белорус Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) встретится в четвертьфинале с представителем Канады Денисом Шаповаловым (34).-0-