Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал турниров серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Уимблдона четвертая ракетка мира встречалась с тунисской теннисисткой Унс Джабир, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, и победила - 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 15 минут. Поначалу теннисистки стабильно выигрывали очки на своих подачах, и только в затяжном 10-м гейме Соболенко сумела выиграть подачу соперницы, а с ней и всю первую партию. Во втором сете на протяжении шести геймов шла равная борьба, а потом белоруска выиграла три очка подряд.

В матче за выход в финал Арина Соболенко встретится с чешкой Каролиной Плишковой (13-й номер мирового рейтинга).

До сегодняшнего успеха Арина Соболенко поочередно победила румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, британку Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3, колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3 и казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (20) - 6:3, 4:6, 6:3.

В 1/8 финала состязаний смешанных пар белорус Андрей Василевский и представительница Австралии Арина Родионова играют с американо-французским тандемом Николь Меличар / Эдуар Роже-Васслен.

134-й по счету Уимблдонский турнир завершится 11 июля.-0-