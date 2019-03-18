Арина Соболенко значительно улучшила свой рейтинг в парном разряде WTA

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Арина Соболенко улучшила на 31 позицию свой мировой рейтинг в парном разряде после победы на турнире в Индиан-Уэллсе в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно обновленному списку, белоруска с 65-го места в парном разряде переместилась на 34-ю строку - 2152 балла. В одиночном рейтинге Арина Соболенко по-прежнему входит в топ-10 мировых игроков и занимает девятое место - 3620 баллов.

Александра Саснович потеряла две позиции и находится на 36-м месте - 1495 очков, Виктория Азаренко улучшила положение в рейтинге и занимает 46-ю строку - 1177 баллов. Вера Лапко в обновленном листе лучших игроков 64-я - 886 очков. Лидирует у женщин Наоми Осака из Японии - 5991 балл.

Лидер белорусской мужской команды Илья Ивашко, занимавший ранее 96-е место в одиночном разряде, покинул сотню сильнейших и разместился на 110-й позиции рейтинга.-0-