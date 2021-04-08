Армянин Карен Авагян выиграл золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армянин Карен Авагян выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве по сумме двоеборья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для победы на континентальном форуме в весовой категории до 89 кг ему понадобилось поднять в сумме 375 кг (рывок 175 кг + толчок 200 кг). Серебро завоевал грузин Реваз Давитадзе - 374 кг (171 кг + 203 кг), бронза у еще одного представителя Армении Андраника Карапетяна - 365 кг (170 кг + 195 кг).

Выступавший в весовой категории 89 кг белорус Сергей Гаранин стал шестым. Его показатель по сумме двоеборья - 351 кг (155 кг + 196 кг).

Сегодня в вечерней части континентального форума пройдут старты штангисток в весовой категории 76 кг. Беларусь представят серебряная медалистка Игр в Рио-2016 Дарья Наумова и молодая спортсменка Рина Литошик, в послужном списке которой победы в Кубке Беларуси 2020 и 2021 года.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится до 11 апреля.-0-