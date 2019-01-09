Форвард Артем Артемов покидает ХК "Динамо-Минск"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Артем Артемов покидает клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
В минском клубе нападающий провел 10 матчей и не набрал результативных баллов. В стане "зубров" отметили, что в список травмированных игроков занесен нападающий Дмитрий Буйницкий, который в этом сезоне провел 36 игр, где набрал 13 очков и заработал 39 мин. штрафа.
Следующую игру минское "Динамо" проведет 11 января в гостях у магнитогорского "Металлурга". Начало матча в 17.00.-0-
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