Артем Милевский вернулся в ФК "Динамо-Брест"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" сообщил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским. Соглашение рассчитано до конца 2020 года, сообщает БЕЛТА.

34-летний нападающий в сезонах 2017-2018 уже выступал за "Динамо-Брест". Также в его активе выступления за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и венгерскую "Кишварду".

В составе национальной сборной Украины Артем Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года. Он также обладатель Кубка Беларуси (2018) и Суперкубка Беларуси (2018).-0-