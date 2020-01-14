14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты из Минска победили в общекомандном зачете на чемпионате Беларуси по вольной борьбе, который завершился в столичном РЦОР по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане в сумме набрали 200 баллов. Вторыми стали представители Гродненской области - 190 очков. Третье место досталось команде из Минской области - 168 пунктов.

Спортсмены выявляли сильнейших в десяти весах. В олимпийских категориях победы одержали Владислав Андреев (57 кг), Георгий Колиев (65 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Расул Тихаев (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Игорь Дятко (125 кг).

На чемпионате Беларуси по трем вида борьбы (женской, вольной и греко-римской) был очерчен круг претендентов на участие в стартах олимпийской квалификации. В марте мировой турнир примет Будапешт. В апреле континентальные состязания пройдут в Софии.

У белорусских спортсменов на счету две лицензии: у Ирины Курочкиной (57 кг) и представителя греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг). Впрочем, пропуск на Игры-2020 не именной.

Председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов, подводя итоги чемпионата Беларуси, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что практически все сильнейшие спортсмены подтвердили свой высокий класс. "Круг претендентов на участие в турнирах олимпийской квалификации очерчен. Также отобраны несколько молодых и перспективных атлетов, которых можно будет добавить в скором времени в состав национальной сборной. Хотелось бы на лицензионных турнирах в каждом виде борьбы завоевать по две путевки", - сказал он.-0-