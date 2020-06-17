ATP и WTA назвали даты возобновления теннисного сезона

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявили о возобновлении сезона в августе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корты выйдут женщины: на 3 августа намечен старт турнира в итальянском Палермо. Затем состоятся еще два турнира, после чего сильнейшие теннисистки планеты отправятся в Нью-Йорк, где с 31 августа по 13 сентября будет проводиться очередной турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.

Мужчины до старта на US Open выступят на соревнованиях в Вашингтоне (14-21 августа) и Нью-Йорке (22-28 августа).

После открытого чемпионата США состоятся еще несколько мужских и женских турниров, затем спортсмены соберутся на парижских кортах "Ролан Гаррос", где с 21 сентября по 11 октября пройдет третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.

Итоговый турнир WTA состоится 9-15 ноября в китайском Шэньчжэне. Итоговый турнир ATP намечен на 15-22 ноября в британском Лондоне. Финал Кубка Дэвиса запланирован на 23-29 ноября в испанском Мадриде.-0-