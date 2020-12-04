Австралийка Лора Пилл выиграла золото этапа Кубка мира по лыжной акробатике

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Лора Пилл выиграла золото первого в сезоне этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей попытке представительница Австралии набрала 83,87 балла. Второе место заняла немка Эмма Вайс с результатом 80,95 очка. Замкнула тройку сильнейших россиянка Анастасия Прыткова - 71,53.

Что касается белорусок, то они не смогли преодолеть сито квалификации. Валерия Болматова заняла 15-е место (67,08), а Анастасия Андриянова стала 18-й (61,62).

Белорусская команда перед важным стартом провела сбор в Финляндии. В наступившем сезоне у представителей лыжной акробатики запланировано семь этапов Кубка мира. Остальные шесть пройдут уже в 2021-м. Спорткомплекс "Раубичи" планирует принять этап Кубка мира 13 февраля.-0-