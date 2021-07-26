Австралийка Титмус выиграла золото Олимпиады в плавании на 400 м вольным стилем

Во время заплыва

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Ариарне Титмус выиграла золото Олимпиады в Токио на дистанции 400 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Тасмании, которую поклонники ее таланта называют Терминатором, проплыла дистанцию за 3 мин. 56,96 сек. Ариарне Титмус смогла обойти американку Кэти Ледеки, которая стала серебряной медалисткой с итоговым результатом 3 мин. 57,36 сек. Третье место на счету китаянки Бинцзе Ли - 4 мин. 01,08 сек.

Стоит отметить, что Кэти Ледеки впервые в своей карьере проиграла финальный заплыв в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.-0-