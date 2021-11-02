Австралийки обыграли бельгиек в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге сегодня продолжились встречи группового этапа финального турнира Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы В теннисистки сборной Австралии победили команду Бельгии со счетом 2:1. Вчера в первой игре белорусские теннисистки проиграли бельгийкам точно с таким же результатом - 1:2. Таким образом, победитель этой группы определится 4 ноября после последнего матча, в котором сборная Беларуси встретится с австралийками.

Также сегодня в предварительной группе А российские теннисистки обыграли сборную Канады с сухим счетом 3:0. Вчера канадки выиграли у команды Франции со счетом 2:1. Завтра россиянки встретятся с француженками.

Вчера в первом матче группы С сборная Испании победила словацких теннисисток - 2:1. Сегодня словачки будут играть с американками, а завтра испанки сыграют с командой США.

В группе D теннисистки Чехии с результатом 2:1 взяли верх над командой Германии, которая сегодня будет соперничать со швейцарками. Послезавтра между собой сыграют чешки и швейцарки.

В полуфинал попадут победители четырех предварительных групп. Встречи за выход в финал состоятся 5 ноября, а решающий матч за главный приз пройдет в чешской столице 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-