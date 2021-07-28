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28 июля 2021, 07:14

Австралийские гребчихи первенствовали в финале гонок четверок безрульных на Олимпиаде

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28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийские гребчихи первенствовали в финале гонок четверок безрульных на Олимпиаде в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время, которое показали Люси Стефан, Розмари Попа, Джессика Моррисон и Анабель Макинтайр, - 6 мин. 15,37 сек.

Второе место занял квартет из Нидерландов в составе Элизабет Хогерверф, Каролин Флорийн, Имкье Клеверинг и Вероник Меестер - 6 мин. 15,71 сек.

Третья позиция осталась за командой Ирландии в составе Айфрик Кеог, Эймир Ламбе, Фионы Муртаг и Эмили Хегарти - 6 мин. 20,46 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

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