Автомобильные "Рождественские гонки" пройдут 23 декабря на стадионе "Заря"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году традиционные гонки по автомобильному треку пройдут на минском стадионе "Заря" в Боровой, сообщили БЕЛТА организаторы популярного турнира.

Основными организаторами гонок выступают ДОСААФ Беларуси, Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту ДОСААФ, редакция газеты "Автодайджест". Организаторы рассказали, что в следующем году проведение "Рождественских гонок" планируется перенести в Стайки, где на месте карьера Ленинский началось строительство нового спортивно-технического комплекса ДОСААФ. Ввод спортивного объекта намечен на осень 2019 года.

В связи с тем, что соревнования этого года становятся своеобразным окончанием "спортивной карьеры" стадиона "Заря", организаторы обещают создать особую атмосферу. Азарт участников, предпраздничное настроение зрителей, конкурсы, сюрпризы и подарки, большой интерес среди СМИ - все это ожидает тех, кто придет посмотреть "Рождественские гонки - 2018" 23 декабря на стадион "Заря" в Боровой. Участники и организаторы надеются, что погода не подведет и будет щедра на снег и мороз - основные факторы удачного проведения зимних гонок по автомобильному треку.

Для зрителей будут организованы горячее питание и розыгрыши подарков. Билеты можно будет приобрести у входа на стадион "Заря" в Боровой в день соревнований, а также предварительно на сайте Tiketprо. Стоимость билетов - Br15 (взрослый). Детям до 10 лет вход свободный.

Официальный партнер "Рождественских гонок - 2018" - компания PC Auto Group.

Партнеры: ООО "Евромеханика-Центр", Представительство SKF в Беларуси, ТД "Форсаж", кондитерская фабрика "Витьба", OOO "Флагбай", ОАО "Машпищепрод".

Информационные партнеры "Рождественских гонок - 2018": Белорусское телеграфное агентство, радио "Пилот-ФМ", радио "Минская волна", 8-й телеканал, abw.by, av.by, 1k.by, relax.by, tut.by.-0-