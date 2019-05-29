Азаренко и Барти победили в матче 1/32 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти победили на старте парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/32 финала белорусско-австралийская пара уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович и сербку Александру Крунич - 6:1, 6:1.
Также сегодня белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с китайским дуэтом Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.
Еще две белоруски свои стартовые игры парного разряда проведут 30 мая: Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд сыграют с французским дуэтом Диана Пэрри / Фиона Ферро, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с британско-немецким тандемом Хизер Уотсон / Татьяна Мария.-0-
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