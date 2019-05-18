Азаренко и Барти стали финалистками парного разряда турнира в Риме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в финал парного разряда турнира категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинальном матче белорусско-австралийский дуэт обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катерину Синякову - 6:4, 6:4. Завтрв в решающем матче Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с немецко-голландской парой Анна-Лена Гренефельд / Деми Схюрс.-0-
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