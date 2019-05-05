Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого круга белорусско-австралийский дуэт обыграл китайско-польский тандем Чжаосюань Ян / Алисия Росольска - 7:6 (7:2), 6:1.

Ранее белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма также пробились в 1/8 финала, победив словенско-сербскую пару Андрея Клепач / Александра Крунич - 6:1, 1:6, 12:10. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.

В одиночном разряде борьбу продолжают две белоруски. Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с американкой Слоан Стивенс, а соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова.

Турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 11 мая.-0-