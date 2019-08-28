Азаренко уступила Соболенко в первом круге открытого чемпионата США по теннису

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) одержала победу над экс-первой ракеткой планеты Викторией Азаренко (41) в первом круге открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко - 6:3. В начале второй партии она также доминировала и вела 2:0, но затем Арина Соболенко перехватила инициативу и выиграла с тем же счетом 6:3. И в третьем, решающем сете она оказалась сильнее, победив 6:4. Напряженный поединок продолжался 2 часа 15 минут. В матче 1/32 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Юлией Путинцевой (39).

Виктория Азаренко

Первой из белорусских теннисисток во второй раунд пробилась Александра Саснович (46), одолев американку Дженнифер Брэди (67) - 6:1, 4:6, 6:0. Во втором раунде соперницей белоруски будет теннисистка из Туниса Унс Джабир (62).

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (129) в первом круге взял верх над южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом (100) - 7:5, 7:6, 7:6. Во втором раунде белорус сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом (21).

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (144) уступил австралийцу Танаси Коккинакису (203) - 3:6, 6:7, 7:6, 2:6.

Общий призовой фонд US Open-2019 составляет $57,2 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,85 млн. Турнир на нью-йоркских кортах "Флашинг Медоус" завершится 8 сентября.-0-

Фото Jimmie48 Tennis Photography