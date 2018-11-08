Бага: игра БАТЭ не позволила "Челси" перехватить инициативу в матче

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактически грамотные действия игроков БАТЭ не позволили "Челси" перехватить инициативу в матче. Об этом рассказал журналистам после игры с английским клубом в четвертом туре Лиги Европы главный тренер БАТЭ Алексей Бага, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наша агрессивная игра, построенная тактически грамотно, особенно в первом тайме, не позволила развернуться грозным нападающим "Челси". Доволен, как отреагировали болельщики. Нам скандировали: "Молодцы!", но еще больше был бы доволен иному исходу матча с английским грандом", - отметил Алексей Бага.

Следующий матч в Лиге Европы БАТЭ проведет 29 ноября с венгерским "Види", который в четвертом туре обыграл ПАОК с минимальным счетом 1:0.

По мнению наставника борисовчан, в предстоящем поединке с венграми будет непросто, но все будет зависеть от чемпиона Беларуси.-0-