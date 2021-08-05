Багамский бегун Стивен Гардинер выиграл олимпийский финал на дистанции 400 м

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представитель Багамских островов Стивен Гардинер стал олимпийским чемпионом в беге на 400 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном забеге багамский бегун преодолел дистанцию за 43,85 сек. Серебряную медаль завоевал колумбиец Антони Самбрано (44,08 сек.), бронзовая награда досталась спортсмену из Гренады Кирани Джеймсу (44,19 сек.).
Позже завершатся соревнования мужчин в десятиборье, в которых участвует белорусский атлет Виталий Жук.-0-