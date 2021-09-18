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18 сентября 2021, 12:50

Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м

Олег Юреня. Фото из архива
Олег Юреня. Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байдарочник Олег Юреня выиграл бронзу чемпионата мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 1000 м белорусский спортсмен долгое время держался в тени, но благодаря ускорению на финише занял третье место - 3 мин. 30,47 сек. Опередить белоруса смогли лишь португалец Фернандо Пимента (золото, 3 мин. 25,82 сек.) и венгр Балинта Копас (серебро, 3 мин. 26,49 сек.).

В гонках каноистов на 1000 м Беларусь представлял Максим Петров. Он занял пятое место - 3 мин. 52,66 сек. Тройку призеров планетарного форума составили Конрад Шайбнер из Германии - 3 мин. 40,73 сек., чех Мартин Фукса - 3 мин. 51,29 сек. и венгр Балаш Адольф - 3 мин. 51,69 сек.-0-

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