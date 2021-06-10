Барбора Крейчикова пробилась в финал открытого чемпионата Франции

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (33-й номер рейтинга WTA) пробилась в финал женского одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем полуфинале чешка одолела в трехсетовом поединке греческую теннисистку Марию Саккари (18) - 7:5, 4:6, 9:7. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут.

В субботу, 12 июня, в решающем поединке 120-го французского первенства Барбора Крейчикова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32), которая сегодня переиграла словенку Тамару Зиданшек (85) - 7:5, 6:3. Ранее на этом турнире Анастасия Павлюченкова выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко (4) и Викторию Азаренко (16).

Обе финалистки впервые добрались до решающего поединка одиночного разряда "Ролан Гаррос". В прошлом году этот турнир впервые выиграла польская теннисистка Ига Свентек, победившая в финале представительницу США Софию Кенин - 6:4, 6:1.

В отличие от женского турнира в мужском одиночном разряде в завтрашних полуфиналах выступят только игроки из топ-10 мирового рейтинга. Первая ракетка планеты серб Новак Джокович встретится с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Во втором полуфинальном поединке грек Стефанос Циципас (5) сыграет завтра с представителем Германии Александром Зверевым (6).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-