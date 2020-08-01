Барьеристы Герман и Парахонько стали первыми на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эльвира Герман и Виталий Парахонько стали первыми в беге на 100 м и 110 м с барьерами на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Эльвира Герман преодолела дистанцию за 12,87 сек. Она отметила, что недовольна своим результатом. "Пробежать хорошо не удалось, обидно. Чувствовала себя отлично, но это не тот результат, на который я рассчитывала. Надеюсь, что в этом сезоне еще удастся выступить на международных турнирах", - добавила Эльвира Герман. Второй стала Светлана Парахонько – 13,25 сек. Руслана Рашкован финишировала третьей (13,43 сек.).

У парней золотую награду чемпионата Беларуси на дистанции 110 м с барьерами завоевал Виталий Парахонько — 13,72 сек. По его словам, он рассчитывал на другое время. "Слабый результат. Был готов пробежать куда быстрее. Всегда надо бороться с самим собой. Это не мой уровень. Просто надо еще реализовать себя", - сказал спортсмен.

Серебряная медаль досталась Виктору Синковцу (14,37 сек.). Замкнул тройку сильнейших Иван Ходатович (14,45 сек.).

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-