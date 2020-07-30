Сергей Кравченя и Нина Савина победили в соревнованиях в беге на 10 тыс. м в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Кравченя и Нина Савина победили в соревнованиях в беге на 10 тыс. м, которые прошли сегодня в столичном РЦОП по легкой атлетике. Состязания состоялись в рамках чемпионата Беларуси по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Кравченя преодолел дистанцию за 29 мин. 20,86 сек. и стал победителем турнира. Вторым пересек финишную черту Степан Роговцов – 29 мин. 24,21 сек. Замкнул тройку сильнейших Владислав Прямов (29 мин. 46,76 сек.).

В женском забеге на 10000 м победила Нина Савина – 33 мин. 17,53 сек. Вторую строку итогового протокола заняла Светлана Куделич (33 мин. 20 сек.). Бронзовую награду завоевала Екатерина Корнеенко (33 мин. 26,39 сек.).

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающей борьбы для зрителей были организованы конкурсы.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-