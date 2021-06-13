"Барселона" вышла в финал гандбольной Лиги чемпионов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне определились финалисты мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за датским "Ольборгом" в финал вышла испанская "Барселона", победившая во втором полуфинальном поединке французский "Нант" с результатом 31:26. В первом полуфинальном матче "Ольборг" сенсационно обыграл еще один французский клуб "Пари Сен-Жермен" - 35:33. Датский клуб впервые добрался до решающего поединка главного континентального турнира ЛЧ.

Гандболисты "Барселоны" в 13-й раз сыграют в финале чемпионской Лиги. В этом сезоне ЛЧ они выиграли все 19 проведенных матчей. В четвертьфинале "Барса" дважды обыграла чемпионов Беларуси гандболистов клуба "Мешков Брест" - 33:29 и 40:28.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов сейчас возглавляет один из лидеров брестчан Никита Вайлупов, на лицевом счету которого 93 гола. Из участников сегодняшних матчей шансы догнать белоруса имеют снайперы Валеро Ривера ("Нант") - 92 мяча и Алекс Гомес ("Барселона") - 83.

В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света чаще других - девять раз. Дважды, в 2011 и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями Кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-