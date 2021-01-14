Баскетболистки "Горизонта" победили "Нику" в матче EWBL

Во время матча

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Горизонта" обыграли российский клуб "Ника" из Сыктывкара со счетом 81:78 в матче минского этапа розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После вчерашнего поражения от рижского ТТТ (72:80) подопечные Натальи Трофимовой сегодня сыграли очень собранно и сумели обыграть одного из фаворитов турнира с перевесом в три очка.

Также сегодня "Цмокi-Мiнск" встретятся с командой из латвийской столицы, а гродненская "Олимпия" будет соперничать с литовским "Кибиркштисом" из Вильнюса.

Кроме этих команд в группе В планируют сыграть российские "Ростов" и "Динамо" из Новосибирска.

В группе А выступят латвийская "Лиепая", украинский "Прометей" из Каменского, нидерландский "Амстердам", чешская "Острава", словацкие "Кошице" и "Пьештяни".-0-

Фото Сергея Шелега