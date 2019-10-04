Баскетболистки "Горизонта" разгромили "Печ" в Европейской лиге

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки минского "Горизонта" одержали крупную победу в новом сезоне Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в поединке стартового тура в латвийской Лиепае разгромили венгерский "Печ" со счетом 70:41 (20:11, 16:7, 24:10, 10:13). Самыми результативными в составе победительниц стали Юлия Рытикова и Морган Грин, набравшие по 14 очков.
До этого белорусская дружина в драматичном матче уступила голландскому "Оранж Лайонс" - 87:90, а потом переиграла латвийскую "Лиепаю" - 80:59.
Кроме "Горизонта" в этих состязаниях принимают участие еще два белорусских клуба - "Цмокi-Мiнск" и гродненская "Олимпия".-0-