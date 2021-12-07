Баскетболистки "Горизонта" стартуют в седьмом сезоне EWBL

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионки Беларуси баскетболистки "Горизонта" сегодня примут старт в новом сезоне женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL). В прошлом сезоне "Горизонт" впервые стал победителем этого турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В словацком городе Пьештяни в своем первом матче предварительной группы А команда Натальи Трофимовой сегодня встретится с местным клубом "Пьештянски чайки", завтра будет соперничать с чешским "Брно", а 9 декабря завершит стартовый тур встречей с российской "Самарой". В конце октября в этой группе начал выступление еще один представитель Беларуси гродненская "Олимпия" - в Чехии белоруски уступили хозяйкам турнира баскетболисткам "Брно" (53:75) и "Пьештянским чайкам" (57:74).

На прошлой неделе вице-чемпионки страны "Цмокi-Мiнск" в латвийской Лиепае успешно провели поединки второго тура, обыграв "Лиепаю" - 60:49, словацкий клуб "Янг Энджелс" из Кошице - 74:69 и чешскую "Остраву" - 74:71. Благодаря этим победам подопечные Андрея Вавлева первыми из всех команд обеспечили себе выход в плей-офф. В первом туре нынешнего сезона EWBL баскетболистки "Цмокi-Мiнск" в начале ноября играли в Ростове-на-Дону и потерпели два поражения от российских команд: местного "Пересвета" (63:74) и "Ники" из Сыктывкара (43:83).

В решающем поединке прошлого сезона баскетболистки "Горизонта" в упорной борьбе обыграли в Молодечно "Нику" со счетом 70:60. Турнир проводится с сезона-2015/2016. По два раза его победителями становились латвийский ТТТ из Риги и словацкий "Гуд Энджелс" из Кошице. В финальном поединке 2019 года баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В сезоне-2020/2021 соревнования не были завершены в связи с пандемией коронавируса.-0-