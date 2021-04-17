17 апреля, Минск /Корр. Баскетболистки "Горизонта" в 12-й раз стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьм поединке серии за золотые медали подопечные Натальи Трофимовой уверенно переиграли "Цмокi-Мiнск" со счетом 78:55 (17:18, 19:9, 20:19, 22:9). Только в первой четверти команда Андрея Вавлева были впереди, а потом соперницы полностью завладели инициативой и после пятилетнего перерыва завоевали золото национального первенства. Самыми результативными в составе победительниц стали Анастасия Веремеенко и Виктория Гаспер, набравшие по 16 очков, у проигравших отличилась американка Бритни Джонс, в активе которой 24 балла. На прошлой неделе в первом матче финала "Горизонт" выиграл с результатом 71:66, а во втором - 67:63.

Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской "Олимпии", которые в серии за 3-е место трижды переиграли столичный клуб "БДУ-Цмокi" - 85:47, 104:50 и 76:54.

Баскетболистки "Горизонта" 12 раз завоевывали чемпионский титул, "Олимпия" является восьмикратным чемпионом Беларуси, минские "Цмокi" шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Дважды золото брала борисовская "Березина".-0-