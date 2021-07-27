Баскетболистки Китая победили на старте олимпийского турнира

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На женском баскетбольном турнире Олимпиады сегодня завершается программа первого тура, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке сегодняшнего игрового дня баскетболистки Китая, выступающие в предварительной группе С, разгромили команду Пуэрто-Рико с разницей в 42 очка - 97:55. Ранее сборная Бельгии, которая на недавнем европейском чемпионате победила белорусок в матче за бронзу, неожиданно переиграла одного из главных фаворитов Олимпийских игр команду Австралии - 85:70.

Результаты стартовых встреч в других квартетах: А - Испания - Республика Корея - 73:69, Сербия - Канада - 72:68; В - США - Нигерия - 81:72, Япония - Франция - 74:70.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные, а также две команды, которые финишируют третьими в своих группах.-0-