Баскетболистки "Олимпии" проиграли рижскому ТТТ в матче EWBL

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня завершается очередной этап розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Аутсайдеры турнира баскетболистки гродненской "Олимпии" потерпели пятое поражение подряд, уступив соперницам из рижского ТТТ со счетом 41:79.
В последнем матче этого тура лидер предварительной группы В минский "Горизонт" встретится с литовским клубом "Кибиркштис" из Вильнюса. Вчера подопечные Натальи Трофимовой победили российскую "Нику" из Сыктывкара с результатом 81:78.
Чемпионки Беларуси баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили ТТТ со счетом 61:82, а "Кибиркштис" разгромил "Олимпию" - 61:45.
В группе А играют латвийская "Лиепая", украинский "Прометей" из Каменского, нидерландский "Амстердам", чешская "Острава", словацкие "Кошице" и "Пьештяни".-0-