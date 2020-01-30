Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Нику" в первом четвертьфинале EWBL

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Miнск" одержали победу на старте плей-офф Европейской лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче в Сыктывкаре с местной "Никой" подопечные Андрея Вавлева отлично провели стартовую четверть, выиграв ее с разницей в 10 очков. К большому перерыву хозяйки сократили разрыв до минимума - 41:42, но потом минчанки снова завладели инициативой и выиграли со счетом 75:69 (26:16, 16:25, 21:10, 12:18). Самой результативной в составе чемпионок Беларуси стала Одера Чидом, в активе которой 19 очков.

Ответный поединок за выход в "Финал четырех" состоится 12 февраля в Минске.

Составы остальных четвертьфинальных пар: "Динамо" (Новосибирск) - "Амстердам" (Нидерланды), "Брно" (Чехия) - "Острава" (Чехия), "Ростов-Дон" (Россия) - "Пьештяни" (Словакия).

Четыре победителя 1/4 финала 21-22 марта проведут решающий этап соревнований.

В прошлом сезоне этого турнира чемпионом стал латвийский клуб ТТТ из Риги, обыгравший в решающем поединке "Цмокi-Miнск" со счетом 63:73.-0-