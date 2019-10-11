Баскетболистки "Цмокі-Мінск" победили чешскую "Остраву" в матче EWBL

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Цмокі-Мінск" одержала уверенную победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), обыграв на выезде чешскую "Остраву" со счетом 67:52, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом белорусок. Самой результативной в команде Андрея Вавлева стала Виктория Гаспер, заработавшая 18 очков. Кроме того, 12 пунктов на свой счет записала Рейчел Териот, 11 баллов "Цмокам" принесла Одера Чидом. У хозяек площадки самой результативной стала Тиффани Джонс (12 очков).

Сегодня днем в матче этого же турнира гродненская "Олимпия" встречалась в Ростове-на-Дону с литовской дружиной "Кибиркштис-МРУ" и проиграла со счетом 68:80.-0-

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