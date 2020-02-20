Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Горизонт" в центральном матче чемпионата Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Горизонт" в центральном матче очередного тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, играя на площадке своих извечных соперниц, действующие чемпионки страны проиграли стартовую четверть, но затем сумели переломить ход встречи и выиграли со счетом 74:70 (23:29, 21:13, 19:6, 11:22).

В нынешнем сезоне это уже вторая виктория подопечных Андрея Вавлева над их главным конкурентом, а команда Натальи Трофимовой одержала одну победу во встречах с чемпионками.

В другом матче баскетболистки гродненской "Олимпии" на выезде разгромили "Брест" с результатом 97:60 (19:20, 24:7, 26:13, 28:20).

После сегодняшних встреч положение в группе А таково: "Цмокi-Мiнск" - 39 очков, "Горизонт" - 37, "Олимпия" - 35, "Виктория" (Гродно) - 28, "Брест" - 28. Все команды провели по 20 матчей.-0-