Баскетболистки "Цмокi-Miнск" сыграют с "Никой" в 1/4 финала EWBL

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Miнск" проведут сегодня домашний матч 1/4 финала Европейской лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке своего спорткомплекса в Минске подопечные Андрея Вавлева примут российскую "Нику" из Сыктывкара (начало в 17.30, вход свободный). Первая встреча этих команд, состоявшаяся 30 января на арене российского клуба, завершилась победой белорусской дружины с результатом 75:69.

Первыми участницами решающей стадии этого турнира - "Финала четырех" - стали баскетболистки чешского "Броно", победившие в двух четвертьфинальных поединках соотечественниц из "Остравы" - 71:47 и 82:45.

Составы остальных четвертьфинальных пар: "Динамо" (Новосибирск) - "Амстердам" (Нидерланды), "Ростов-Дон" (Россия) - "Пьештяни" (Словакия).

Четыре победителя 1/4 финала 21-22 марта проведут решающий этап соревнований.

В прошлом сезоне чемпионом стал латвийский клуб ТТТ из Риги, обыгравший в решающем поединке "Цмокi-Miнск".-0-